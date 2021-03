Champions League, 1-1 col Barcellona: PSG ai quarti

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Paris SG-Barcellona 1-1 (1-1) nel ritorno degli ottavi di Champions League giocato a Parigi. La formazione parigina approda ai quarti di finale. Dopo una prima fase di predominio del Barcellona, padroni di casa in vantaggio con il rigore trasformato da Mbappé al 30' (fischiato, dopo l'intervento del Var, per fallo di Leglet su Icardi), autore di tre reti nell'1-4 dell'andata. Il pari del Barcellona lo sigla Messi al 37' con un sinistro da 30 metri che si infila nell'angolo alto della porta di Navas. Risultato che poteva ribaltarsi nel recupero del primo tempo, quando Kurzawa stende Griezmann al limite dell'area. Messi dal dischetto, ma Navas gli respinge il tiro. Nella ripresa non arrivano altre reti, questa volta al Barça non riesce la rimonta del 2017. (ANSA).