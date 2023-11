Champions League 2007, 17 anni fa la tripletta di Kakà in Milan-Anderlecht: il ricordo del Milan

Il primo novembre 2006, esattamente 17 anni fa, il Milan affrontava l'Anderlecht nei gironi della Champions League 2006/07, campagna trionfale per i rossoneri che porteranno a casa il trofeo battendo il Liverpool in finale qualche mese dopo. Risultato della partita in questione: 4-1 con tripletta di Ricardo Kakà. Ecco il video del Milan su Twitter per ricordare il match: