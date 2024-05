Champions League 2024/25, le squadre già qualificate: Bologna a un passo, rischia il Tottenham

Giornata decisiva, o quasi, in Europa per conoscere le squadre che aritmeticamente parteciperanno alla prossima Champions League: se la Roma non dovesse battere l'Atalanta sarà il Bologna a strappare la qualificazione, alla Juventus basterà invece una vittoria contro la Salernitana. Il quinto posto invece verrà conteso proprio da orobici e giallorossi, di sicuro la gara di questa sera al Gewiss Stadium potrebbe dare un'indicazione ben precisa su cosa potrà accadere nelle ultime due partite di campionato.

Strada bella tracciata anche in Inghilterra: l'Aston Villa ha quattro punti di vantaggio sul Tottenham, basterà una vittoria contro il Liverpool per strappare il posto agli Spurs. La Germania è l'unica nazione a conoscere tutte le squadre (5 come l'Italia per via del ranking), in Spagna invece l'Atletico rischia ancora, con l'Athletic Club pronto ad approfittarne: una vittoria col Celta Vigo potrebbe allontanare eventuali fantasmi. Penultima giornata in Francia, soltanto il Paris-Saint Germain è certo del posto in Champions: Lille e Nizza si contenderanno il posto per i preliminari, il Monaco potrebbe chiudere i discorsi già questa sera. Attenzione al Brest, i tre punti col Tolosa potrebbero stravolgere ancor di più la lotta in testa.

Le squadre già qualificate alla Champions League 2024-25

Italia

Inter, Milan

Inghilterra

Arsenal, Manchester City, Liverpool

Spagna

Real Madrid, Barcellona, Girona

Francia

Paris Saint-Germain

Germania

Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia, Borussia Dortmund

Olanda

PSV Eindhoven, Feyenoord

Portogallo

Sporting