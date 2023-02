MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

il ritorno tra Tottenham e Milan, dopo l'1-0 di San Siro, si giocherà l'8 marzo a Londra nel Tottenham Hotspurs Stadium. Il match si giocherà alle ore 21 e sarà in diretta su Amazon. Non c'è la regola del gol in trasferta.