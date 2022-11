Champions League, e se arrivasse il Tottenham? Con Conte sempre sfide stimolanti

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Dopo 9 anni, il Milan è tornato agli ottavi di Champions League, da disputare il 14/15/21/22 febbraio per l'andata con il ritorno in programma per il 7/8/14/15 marzo.

Domani alle 12:00 ci sarà il sorteggio: chi affronteranno i rossoneri? Ecco il focus sul Tottenham:

Difficoltà: 3,5/5

Il confronto con Antonio Conte sarebbe stimolante e ben accetto dal popolo rossonero, anche perché gli Spurs hanno dimostrato di avere più di qualche difetto e, come spesso accaduto - anche nel girone passato all'ultimo secondo contro Sporting, Marsiglia e Leverkusen - nella carriera dell'allenatore salentino, più di qualche problema di adattamento con l'Europa; poi, è sempre una squadra di assoluto valore con Kane, Son e gli ex Serie A Bentancur, Kulusevski, Perišić e Romero. In casa, nel bellissimo nuovo stadio, sono duri da affrontare.