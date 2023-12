Champions League, ecco i primi verdetti: le teste di serie già decise

vedi letture

Ieri serata di verdetti importanti in Champions League. La Real Sociedad si aggiunge ad Arsenal, Bayern, Real, Manchester City e Barcellona tra le teste di serie per il sorteggio degli ottavi di finale. L'Inter, invece, farà compagnia a Napoli, PSV, Lipsia e Copenaghen tra le squadre non teste di serie: per i nerazzurri e i campani c'è il rischio di un sorteggio non proprio agevole. Ecco il quadro completo, in attesa delle partite di domani.

Teste di serie

Arsenal

Bayern Monaco

Real Madrid

Real Sociedad

Borussia Dortmund/PSG

Atletico/Lazio

Manchester City

Barcellona

Non teste di serie

PSV

Napoli

Copenaghen

Inter

Lazio/Atletico

Lipsia

Porto/Shakhtar

Newcastle/Milan/PSG/Borussia Dortmund

In Europa League

Lens

Galatasaray

Benfica

Braga

Porto/Shakhtar

Young Boys

Feyenoord

Newcastle/Milan/PSG