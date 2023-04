Champions League, ecco quanto può guadagnare il Milan con l'eventuale passaggio del turno

MilanNews.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, finora il Milan ha incassato un totale di 71,4 milioni di euro grazie al passaggio ai quarti di finale di Champions League. Se i rossoneri dovessero stasera passare in semifinale, le entrate nelle casse del club di via Aldo Rossi aumenterebbero ulteriormente:

12,5 milioni per il passaggio alle semifinali

15,5 milioni per l'arrivo in finale

4,5 milioni per la vittoria finale