Champions League, flop in patria per le squadre ai quarti: vincono solo Real e City

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Delle otto squadre che partecipano ai quarti di finale di Champions League solo in due hanno ottenuto un successo nei rispettivi campionati nazionali. Infatti, solamente Real Madrid e Manchester City hanno centrato la vittoria in patria (rispettivamente contro Cadice e Leicester). Per le altre formazioni, poi, tre pareggi e tre sconfitte. Di seguito, tutti i risultati del weekend: