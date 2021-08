Champions League, i giocatori del Milan con più presenze

La stagione che inizierà a breve segnerà anche il ritorno del Milan in Champions League dopo 7 lunghi anni. Dei calciatori presenti in rosa sono in pochi ad aver già disputato un match della massima competizione europea, vediamo quali nel dettaglio:

Ibrahimovic 130 (48 gol)

Giroud 41 (18 gol)

Kjaer 7

Maignan 6

Tatarusanu 6

Tomori 4

Diaz 4

Theo 3