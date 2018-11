Champions League, i risultati: doppio pari per Inter e Napoli

Si sono concluse tutte le gare della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Nel gruppo A l'Atletico Madrid con un gol per tempo – Saul e Griezmann – batte fra le mura amiche il Borussia Dortmund. Nel Gruppo B, quello dell'Inter, il Tottenham vince in rimonta sul PSV Eindhoven grazie alla doppietta del solito Kane. Nel C invece PSG e Napoli chiudono sul pari, mentre nel pomeriggio il Liverpool era caduto clamorosamente in casa della Stella Rossa. Infine nel gruppo B vittorie facili per Schalke 04 (2-0 al Galatasaray) e Porto (4-1 alla Lokomotiv Mosca).

Gruppo A

Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0 (33° Saul, 80° Griezmann)

Monaco-Club Brugge 0-4 (12°, 17° rig. Vanaken, 24° Wesley, 85° Vormer)

Gruppo B

Inter-Barcellona 1-1 (87° Icardi; 82° Malcom)

Tottenham-PSV Eindhoven 2-1 (78°, 89° Kane; 2° De Jong)

Gruppo C

Napoli-Paris Saint-Germain 1-1 (63° rig. Insigne; 45° Bernat)

Stella Rossa-Liverpool 2-0 (22°, 29° Pavkov)

Gruppo D

Porto-Lokomotiv Mosca 4-1 (2° Herrera, 42° Marega, 67° Corona, 90° Otavio; 59° Farfan)

Schalke 04-Galatasaray 2-0 (4° Burgstaller, 57° Uth)