Champions League, il calendario delle prossime sfide della fase a gironi

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Champions League: il torneo per club più ambito al mondo vede in corso la fase a gironi, che si chiuderà l'8 di dicembre, prima dei sorteggi per la fase ad eliminazione diretta. In campo quattro italiane: Milan, Inter, Atalanta e Juventus, inserite nei gruppi B, D, F e H. Di seguito tutte le date delle gare della prossima Champions League.

GRUPPO A

Quinta giornata (24/11)

21.00 Brugge-Lipsia

21.00 Manchester City-PSG

Sesta giornata (07/12)

18.45 PSG-Brugge

18.45 Lipsia-Manchester City

GRUPPO B

Quinta giornata (24/11)

21.00 Atletico Madrid-Milan

21.00 Liverpool-Porto

Sesta giornata (07/12)

21.00 Milan-Liverpool

21.00 Porto-Atletico Madrid

GRUPPO C

Quinta giornata (24/11)

18.45 Besiktas-Ajax

21.00 Sporting CP-Borussia Dortmund

Sesta giornata (07/12)

21.00 Ajax-Sporting CP

21.00 Borussia-Beisktas

GRUPPO D

Quinta giornata (24/11)

18.45 Inter-Shakhtar Donetsk

21.00 Sheriff Tiraspol-Real Madrid

Sesta giornata (07/12)

21.00 Real Madrid-Inter

21.00 Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol

GRUPPO E

Quinta giornata (23/11)

18.45 Dynamo Kiev-Bayern Monaco

21.00 Barcellona-Benfica

Sesta giornata (08/12)

21.00 Bayern Monaco-Barcellona

21.00 Benfica-Dynamo Kiev

GRUPPO F

Quinta giornata (23/11)

18.45 Villarreal-Manchester United

21.00 Young Boys-Atalanta

Sesta giornata (08/12)

21.00 Atalanta-Villarreal

21.00 Manchester United-Young Boys

GRUPPO G

Quinta giornata (23/11)

21.00 Siviglia-Wolfsburg

21.00 Lille-Salisburgo

Sesta giornata (08/12)

21.00 Salisburgo-Siviglia

21.00 Wolfsburg-Lille

GRUPPO H

Quinta giornata (23/11)

21.00 Chelsea-Juventus

21.00 Malmo-Zenit

Sesta giornata (08/12)

18.45 Juventus-Malmo

18.45 Zenit-Chelsea