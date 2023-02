Champions League, il Milan non batteva una squadra inglese dalla stagione 2011/2012

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha ottenuto una grandissima vittoria contro il Tottenham, punito dalla rete di Brahim Diaz nella gara d'andata valida per gli ottavi di finale di Champions League. La formazione rossonera non batteva una squadra inglese nella massima competizione europea dalla stagione 2011/2012, quando riuscì a superare per 4-0 l'Arsenal sempre agli ottavi di finale. Nelle successive cinque partite il Milan aveva sempre perso. A riferirlo è Opta.