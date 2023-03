Champions League, il Milan si qualifica ai quarti se...

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mancano poco più di 48 ore all'atteso ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan. I rossoneri godono del piccolo vantaggio costruito all'andata quando superarono gli Spurs per 1-0 grazie al guizzo di Brahim Diaz. Senza la regola del gol in trasferta, andiamo a vedere in quali circostanze il Milan passerebbe il turno e in quali verrebbe eliminato.