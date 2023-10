Champions League, il prossimo turno: Milan a Parigi, Tonali ancora in casa

Dopo i due pareggi nelle prime due partite di Champions League, il Milan andrà a cercare i punti qualificazione a Parigi contro il PSG: appuntamento per il 25 ottobre alle 21:00 in diretta su Amazon Prime Video; nell'altra sfida del girone, il Newcastle di Tonali affronterà in casa il Borussia Dortmund. Tale sfida arriverà il mercoledì in mezzo alla settimana che inizierà domenica 22 con la sfida contro la Juventus e San Siro e che terminerà domenica 29 ottobre con quella a Napoli.