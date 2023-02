Champions League, la miglior partita del mercoledì per altri 3 anni su Amazon Prime

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Amazon Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la Champions League in Italia per altre tre stagioni, a partire dal 2024-'25 e rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026-'27. Dal 2024, l'offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Prime Video ha trasmesso alcune delle più importanti partite europee del calcio italiano delle ultime due stagioni, tra cui Barcellona-Inter e Juventus-Chelsea. Dalla stagione 2024-'25, la Champions League passerà dal formato attuale (32 squadre) a 36 club partecipanti e si giocherà con una nuova fase di campionato e un ulteriore turno a eliminazione diretta che fornirà ancora più partite di alto livello a tutti gli appassionati di calcio. "Siamo felici di riconfermarci la destinazione della Uefa Champions League per il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite del mercoledì in esclusiva fino al 2027 - il commento di Alex Green, MD Prime Video Sport Europa -. Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un'esperienza della massima qualità possibile". Prime Video ha iniziato a trasmettere in esclusiva il calcio della Champions League in Italia e Germania durante la stagione 2021-'22 e offrirà anche una copertura in diretta ed esclusiva ai telespettatori del Regno Unito dal 2024-'25. (ANSA).