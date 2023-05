MilanNews.it

Milan-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8, in streaming su Amazon Prime Video e in live web testuale su MilanNews.it.