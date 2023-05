Champions League, Milan-Inter: probabili formazioni, diretta tv e statistiche

Vent’anni dopo, torna a San Siro una semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Di seguito, tutte le informazioni più importanti dell'Euroderby.

È tutto pronto a Milano. Dopo vent'anni di attesa, Milan e Inter tornano a sfidarsi in una semifinale di Champions League. Una partita che fermerà tutta la città (e l'Italia, e forse anche l'intero globo calcistico) e che decreterà una delle due finaliste che sfiderà poi allo stadio Atatürk di Istanbul la vincente di Real Madrid-Manchester City. Saranno ore intense in cui San Siro tornerà finalmente a respirare quell'aria da grandi occasioni (con sold-out e record d'incasso) che tanto era mancata al pubblico meneghino negli ultimi anni. Fischio d'inizio alle 21.

MILAN-INTER, LE PAROLE IN CONFERENZA DI PIOLI E INZAGHI

La conferenza stampa di Stefano Pioli non poteva che avere come fil rouge la situazione relativa all'infortunio di Rafael Leao. Tante le domande dei giornalisti presenti a Milanello sulle condizioni fisiche del portoghese: "Se il test di domani va bene - spiega il tecnico rossonero - può giocare, se non va bene non può giocare. Io avrei fatto questo test oggi, ma abbiamo giocato sabato e quindi lo dobbiamo fare domani". E dunque, in caso di assenza, come cambierà la squadra? "Ogni allenatore punta a giocare con i suoi migliori giocatori. Leao ha caratteristiche uniche, se non ce la farà giocheremo con giocatori con altre caratteristiche", ha detto l'allenatore del Diavolo. Inter favorita? Secca la risposta di Pioli: "Per gli altri è favorita, noi ce la vogliamo giocare. Abbiamo eliminato il Tottenham e il Napoli, pensiamo di poter eliminare chiunque".

Come approccerà l'Inter alla gara contro il Milan? "È una squadra di qualità, molto ben allenata - ha spiegato Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa. Ogni partita fa storia a sé, sappiamo che non è solo una squadra di ripartenza, ma sa giocare. Ha un ottimo palleggio e dovremo essere bravi in tutte le fasi". Anche all'allenatore nerazzurro è stata posta una domanda relativa a Leao e a come affronterà la partita la sua squadra con il portoghese in campo: "Conosciamo tutti le qualità del giocatore. Sappiamo che potrebbe esserci o meno, chiaramente prenderemo qualche accorgimento ma non condizionerà il nostro piano partita".

MILAN-INTER, LE PAROLE DI GIROUD E DIMARCO

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha accompagnato mister Stefano Pioli nella conferenza stampa pre-partita. Vincitore della Champions League con la maglia del Chelsea, il francese non ha nascosto la sua volontà di raggiungere la finale di Istanbul e di alzare il trofeo anche con la società rossonera: "Parliamo di un club speciale, l'anno scorso non potevo chiedere di più che vincere lo scudetto, sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo con questa squadra, col mister e col suo staff. Sarebbe meritato, per l'impegno che ci mettiamo, e sarei molto orgoglioso di arrivare in finale. Sarebbe fantastico e penso che i tifosi lo meriterebbero".

Da Appiano Gentile ha preso la parola Federico Dimarco, esterno dei nerazzurri e grande tifoso dell'Inter: "È una squadra che conosciamo bene, sappiamo che comunque affrontiamo i campioni d'Italia in carica - ha spiegato l'ex-Verona parlando del Milan. Sarà una bella partita". E il confronto con i rossoneri può essere la partita della stagione? “Possiamo definirla come una semifinale di Champions League. Sappiamo l'importanza della partita e ce la giocheremo alla grande", ha concluso Dimarco.

DOVE SEGUIRE MILAN-INTER IN TV E SUL WEB

Milan-Inter, gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League e che si disputerà allo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8, in streaming su Amazon Prime Video e in live web testuale su MilanNews.it.

CHAMPIONS LEAGUE, MILAN-INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, arriva a Milan-Inter col dubbio Rafael Leao: il portoghese sosterrà un provino a Milanello a poche ore dal fischio d'inizio per capire se sarà a disposizione o meno per il match della sera dopo l'infortunio rimediato nella gara di sabato scorso contro la Lazio. Nel caso non ce la facesse o nel caso in cui venisse preferito in panchina, giocherà Alexis Saelemaekers largo a sinistra. Per il resto, a parte l'infortunato Alessandro Florenzi e i calciatori non inseriti in lista Uefa, la rosa è al completo e permetterà al tecnico emiliano di schierare la seguente formazione:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Ballo Touré, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi. All.: Stefano Pioli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Leao (da valutare), Florenzi

Diffidati: nessuno

La squadra di Simone Inzaghi arriva all'Euroderby in un grande momento di forma. L'unico dubbio che tormenta il tecnico nerazzurro è quello relativo al secondo attaccante che andrà ad affiancare Lautaro Martinez: Edin Dzeko, al momento, sembra quello in vantaggio, ma non è da escludere la partenza dal primo minuto da parte di Romelu Lukaku. Per il resto, tutti confermati. Ecco, di seguito, il probabile undici dell'Inter:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

CHAMPIONS LEAGUE, MILAN-INTER: LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Inter, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League:

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)

Assistenti: Diego Barbero (Spagna) - Ángel Nevado (Spagna)

IV Uomo: José María Sánchez (Spagna)

Var: Juan Martínez Munuera (Spagna)

AVar: Alejandro Hernández (Spagna)

CHAMPIONS LEAGUE, MILAN-INTER: I PRECEDENTI

La prossima partita tra Milan e Inter sarà la sfida numero 247 in tutte le competizioni, la quinta in Champions League e la numero tre in casa rossonera. Finora il bilancio delle quattro sfide giocate ha visto il Milan vincere per due volte, entrambe nel 2005, ma una delle quali a tavolino, e due pareggi, entrambi nel 2003 (anno in cui il Milan sollevò la quinta Champions League della sua storia a Manchester contro la Juventus).

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid-Manchester City 1-1 (36' Vinicius Junior, 67' De Bruyne)

Milan-Inter da giocare

