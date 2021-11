Champions League, Milan-Porto: statistiche, dati e curiosità

STATISTICHE SULLE PARTITE - Si gioca il 3 novembre, una data che almeno per quanto riguarda gli impegni di Champions non ha mai portato particolare fortuna. Quattro gli scontri di Champions precedenti: una vittoria per 1-0 contro il Copenaghen nel 1993-94; poi la cocente sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray nel 1999-00 (un 2-3 che estromise il Milan Campione d'Italia di Zaccheroni dalla prima fase a gironi di Champions, con la rimonta turca a tre minuti dalla fine ad opera di Hakan Sukur e Umit Davala, che rovinò la stagione del Centenario al Milan). Gli altri due incontri risalgono alle stagioni 2009-10 e 2010-11, entrambi impegni casalinghi contro il Real Madrid. Furono due pareggi, 1-1 e 2-2.

Ricordiamo soprattutto quest'ultimo, perché quella sera (03/11/2010) la doppietta di Pippo Inzaghi lo rese l'uomo con più reti segnate in Champions, prima che si facessero avanti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Quelle reti furono le ultime due di Pippo in Champions, e quella fu l'ultima partita del Milan contro Mourinho, fino a domenica scorsa (2-1 a Roma).

Sarà la tredicesima partita in casa per il Milan contro squadre portoghesi. In undici casi si giocò a San Siro; la prima partita di sempre a Milano fu nel 1955-56, Semifinale di Coppa Latina, ma si giocò nella Civica Arena, e finì con il successo del Milan per 4-2 sul Benfica, con doppietta di Schiaffino. Finora 10 vittorie e 2 sconfitte (entrambe col Porto): l'ultimo incrocio con squadre portoghesi a San Siro risale al 2008-09, quando in Coppa Uefa il Milan faticò non poco per battere per 1-0 lo Sporting Braga: la partita fu risolta con un missile di Ronaldinho su assist di Rino Gattuso al 93'.

In Champions League, invece, l'ultima squadra portoghese di scena a San Siro fu il Benfica di Rui Costa, che nella stagione 2007-08 perse 2-1, con reti di Pirlo, Inzaghi e Nuno Gomes che al 92' siglò il gol della bandiera (si tratta dell'ultimo gol siglato da una squadra portoghese a San Siro).

L'ultima squadra portoghese a battere il Milan a San Siro fu proprio il Porto, nel 1996-97, con un 2-3 firmato Artur e Jardel (doppietta, dopo essere entrato in campo al 61’) in rimonta dopo che il Milan era andato in vantaggio prima con Marco Simone e poi con George Weah.

Contro il Porto in casa il bilancio è di 2 vittorie e 2 sconfitte; la vittoria per 3-0 del 01/12/1993 è la vittoria interna più larga contro squadre portoghesi.

In generale, il Milan è nella serie di sconfitte più lunga di sempre in Champions League. Sono finora 5 le sconfitte consecutive (2 con l'Atletico Madrid nel 2013-14 e le tre del girone 2021-22).

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI - Solo un giocatore rossonero ha esordito in un Milan vs Porto, ma era in campo neutro: si tratta di Giuseppe Pancaro, nella Supercoppa Europea 2003 vinta per 1-0 contro il Porto di Mourinho, che quell'anno poi prese il testimone del Milan e si laureò Campione d'Europa.

Contro il Porto, nel 2-3 dell'11/09/1996, George Weah segnò la sua prima rete in Champions con il Milan. In tutto ne segnò 4, l'ultima fu contro il Galatasaray il 03/11/1999.

L’01/12/1993, nel 3-0 inflitto al Porto, Florin Raducioiu segnò la sua unica rete in Champions con il Milan, e Christian Panucci segnò la prima delle sue 3 reti di Champions; le altre 2 le segnò all'AEK Atene, nel 2-1 del 02/11/1994. Il 17/03/1993 il Milan vinse 1-0 contro il Porto con gol di Stefano Eranio, e quello fu il suo unico gol in Champions League.

La partita di domani sera tra Milan e Porto sarà arbitrata dal francese Clément Turpin: l’unico precedente con i rossoneri risale all’08/03/2018, ottavi di finale di Europa League, Milan vs Arsenal 0-2.

(di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)