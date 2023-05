Champions League, Milan sotto di due reti dopo undici minuti: non era mai successo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Amara sconfitta per il Milan, battuto dall'Inter nella semifinale d'andata di Champions League. Era dal 1974 che i nerazzurri non si portavano in vantaggio di due reti entro i primi undici minuti di un derby. Il Milan, inoltre, nel corso della propria storia non era mai andato sotto di due reti dopo soli undici minuti in una gara di Champions League. A riferirlo è Opta.