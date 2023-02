MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Tottenham, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, che si disputerà domani alle 21 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5, Sky Sport ed Infinity+. Inoltre, su MilanNews.it sarà disponibile, come di consueto, il live testuale.