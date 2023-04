Champions League, Napoli-Milan: ecco dove seguire la diretta del match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Guardando ai prossimi impegni del Milan si segnala, martedì sera, il match tra il Napoli ed i rossoneri. La sfida contro la squadra campana, in programma alle ore 21:00 al Diego Armando Maradona e valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà visibile in diretta su Canale 5, Sky Sport e su Mediaset Infinity. Tutti i tifosi rossoneri potranno seguire comunque la sfida contro i ragazzi di Luciano Spalletti anche qui su MilanNews.it grazie al nostro consueto live testuale.