MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Neanche panchina per Marco Asensio, esterno del Real Madrid che questa serà guarderà la finale di Champions League dalla tribuna. Un'esclusione di peso per il classe '96, in uscita dai blancos e su cui rimane vigile anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo in vista della prossima stagione.