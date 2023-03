MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tottenham-Milan, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si disputerà mercoledì alle 21 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Inoltre, su MilanNews.it sarà disponibile, come di consueto, il live testuale.