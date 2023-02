Champions League, tre italiane vincono agli ottavi senza subire gol: non era mai successo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sorride l'Italia in Champions League. Nelle tre sfide valida per gli ottavi di finale d'andata, Milan, Napoli e Inter hanno onorato il tricolore imponendosi rispettivamente su Tottenham, Eintracht Francoforte e Porto. Nel primo atto della fase ad eliminazione diretta della competizione, come riportato dal collega Giuseppe Pastore, un dato simile non era mai stato registrato da parte delle formazioni italiane.