Champions League, un solo precedente di rimonta dopo uno 0-2 in casa all'andata

Come riferito dalla redazione di Sky Sport, in Champions League c'è stato solamente un precedente di rimonta della squadra di casa dopo una sconfitta per 0-2 all'andata. L'unico dato riguarda il Manchester United nel marzo del 2019: la squadra allora allenata da Solskjaer fu sconfitta, nell'andata degli ottavi di finale, ad Old Trafford, dal Paris Saint-Germain con le reti di Kimpembe e Mbappe. Al Parco dei Principi, però, gli inglesi batterono ed eliminarono i francesi con un 1-3 (grazie alla la regola del gol fuori casa) con Rashford e la doppietta di Lukaku.