Champions, Leao nominato tra i migliori giocatori della settimana. Aperte le votazioni

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è stato nominato dalla Uefa come miglior giocatore della settimana di Champions League. Il portoghese, votato come migliore in campo dopo la gara con il Tottenham, è stato selezionato insieme agli altri tre mvp delle partite che si sono disputate tra martedì e mercoledì: Coman (Bayern), Adeyemi (Bvb), Aursnes (Benfica). Il tweet del Milan per votare Rafa: