Champions: Man Utd va ko con il Bayern, è fuori dall'Europa

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Disfatta per il Manchester United che perde 1-0 in casa con il Bayern Monaco ed esce da tutte le competizioni europee della stagione. Gli inglesi, infatti, chiudono come ultimi del girone A e pertanto non si qualificano neanche per l'Europa League. All'Old Trafford i Red Devils hanno raccolto la quarta sconfitta nelle sei partite del girone di Champions League disputate quest'anno. Ne approfittano i danesi del Copenhague che oggi hanno battuto il Galatasary 1-0 e a sorpresa chiudono come secondi del girone. I turchi, da terzi, vanno in Europa League. (ANSA).