Champions, Milan e Inter multate dalla Uefa per i derby in semifinale

La Uefa ha pubblicato le decisioni del giudice sportivo europeo in merito alle semifinali e alla finale di Champions League. In particolare sia Milan che Inter hanno ricevuto delle multe per i due derby giocati al penultimo atto della competizione. In particolare per la gara di andata i rossoneri hanno subito un'ammenda di 28.750 euro complessivi per materiale pirotecnico e il blocco dei passaggi pubblici; l'Inter invece è stata multata sia per la gara di andata che per quella di ritorno per una somma complessiva di 40.750 euro per materiale pirotecnico, blocco dei passaggi pubblici e invasione di campo.