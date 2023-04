Champions. Milan, fra una settimana l'andata dei quarti contro il Napoli

MilanNews.it

La grandissima vittoria al Maradona del Milan sul Napoli la scorsa domenica per 4-0 è ancora negli occhi e nella mente dei tifosi rossoneri ma presto sarà il momento di incontrarsi di nuovo. Manca una settimana esatta infatti alla sfida di andata dei quarti di finale di Champions League tra rossoneri e azzurri: la gara si giocherà a San Siro il prossimo mercoledì 12 aprile. Prima, venerdì, le squadre saranno impegnate in campionato: il Milan in casa contro l'Empoli, il Napoli a Lecce.