Champions: ministro sport romeno "condanno atti di razzismo"

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Condanno fermamente qualsiasi commento che possa essere interpretato come razzista, xenofobo o discriminatorio": così il ministro romeno dello sport Ionut Stroe intervenuto a DigiTv per commentare l'episodio di razzismo che ha avuto per protagonista un assistente arbitro rumeno durante la partita di Champions Psg-Basaksehir, ieri sera, e che ha portato all'interruzione della gara. "Mi scuso a nome dello sport rumeno per questo sfortunato incidente, che non ci rappresenta", ha aggiunto Stroe. La Federcalcio rumena (Frf) ha affermato in una nota di "prendere le distanze fermamente da qualsiasi azione o dichiarazione con connotazioni razziste o xenofobe". "Stiamo aspettando il rapporto Uefa per scoprire esattamente cosa è successo e agire di conseguenza", ha concluso la Frf. (ANSA).