Champions pack 2023/2024: le fasi di vendita

Il prossimo 31 agosto a Nyon sarà il giorno dei sorteggi e il Milan conoscerà i suoi avversari nella fase a gironi della Champions League 2023/24. Anche in questa stagione, per dare la possibilità ai tifosi milanisti di vivere le magiche emozioni di notti europee a San Siro, il Club ha deciso di mettere in vendita – a partire da lunedì 21 agosto – i Champions Pack, riservati agli abbonati alla Serie A 2023/24.

I mini-pack per la fase a gironi della Champions League 2023/24 saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket nelle seguenti modalità:

CONFERMA POSTO: dalle ore 15.00 del 21 agosto alle ore 23.59 del 27 agosto, gli abbonati Serie A potranno acquistare il Champions Pack confermando lo stesso posto del campionato;

CAMBIO POSTO: dalle ore 15.00 del 28 agosto alle ore 23.59 del 30 agosto, gli abbonati Serie A potranno acquistare il Champions Pack cambiando posto rispetto a quello del campionato, scegliendo tra quelli disponibili.

SETTORI RISERVATI UEFA

Per le gare di UEFA Champions League, alcuni posti disponibili in campionato sono riservati, per accordi istituzionali, all'ente organizzatore dell'evento. Se il posto rientra tra quelli riservati alla UEFA, non sarà possibile procedere all'acquisto del Champions Pack sullo stesso posto a sedere, ma l'abbonato non perde il diritto di acquisto del Champions Pack. Già nella prima fase, saranno infatti riservati posti alternativi in un settore simile a quello occupato per il campionato.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei Champions Pack parte da 114€. Gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire di una tariffa dedicata nel settore Primo Verde Family.