Champions possibile? Donadoni: "Me lo auguro ma credo non sia facile"

vedi letture

La partita tra Napoli e Milan riguarda da molto vicino anche uno come Roberto Donadoni, che da calciatore ha vinto praticamente tutto in rossonero, da protagonista, e poi nella sua carriera da allenatore è passato anche sulla panchina partenopea. Chi meglio di lui può presentare il big match di questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona? Lo ha pensato anche la redazione de La Gazzetta dello Sport che questa mattina lo ha intervistato per parlare dell'incontro. Le sue parole.

Donadoni si è così espresso sulle possibilità del Milan di rientrare in zona Champions League da qui a fine stagione: "MI auguro di sì, ma credo che non sia un obiettivo facile da raggiungere. Uno scontro diretto come quello del Maradona sarà una cartina di tornasole: in caso di successo l'impatto emotivo sarebbe notevole e darebbe una bella spinta in avanti. Poi certo se le altre continueranno a vincere...". Al momento il Milan dista 9 punti dal quarto posto occupato dal Bologna che ha una gara in più.