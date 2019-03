Champions, Psg fuori, processo a Buffon

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Buffon sotto processo. L'ex portiere azzurro e della Juve è sul banco degli accusati dopo la debacle di ieri del suo Psg battuto in casa dal Manchester United per 3-1 e eliminato dalla Champions. "Il portiere italiano è venuto ad aiutare il Psg a vincere la sua prima Champions -scrive L'Equipe. E' stato un fallimento". Nelle pagelle ai giocatori, all'ex numero 1 azzurro viene dato addirittura il voto 2. Imputato soprattutto per la papera sul secondo gol degli inglesi, l'Equipe in un pezzo dedicato al portiere, peraltro fresco di rinnovo col club parigino, scrive: "E' ancora troppo presto per dire che Buffon non vincerà mai la Champions. Ma a 41 anni ha molto ipotecato le sue possibilità ieri". Poi ironizza: "è il Psg la sua migliore possibilità per vincere questo trofeo ?". Il più importante giornale sportivo francese si domanda ancora Buffon "è un vero valore aggiunto per il Psg che fallisce di anno in anno" in Champions. "La risposta è no", conclude il duro giudizio de L'Equipe.