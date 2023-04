Champions, quanto pesa l'assenza di Kalulu! È il secondo per tackle vinti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Se il Napoli potrebbe fare a meno di Osimhen, il Milan dovrà affrontare (almeno) il quarto di andata di Champions League senza Pierre Kalulu. Il difensore francese, infortunatosi in nazionale, sarà un'assenza pesante per Pioli. Nella stagione in corso, nella massima competizione europea, il classe 2000 è secondo nella classifica dei giocatori che hanno vinto più tackle, ben 15: secondo solo a Verratti (21).