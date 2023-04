Champions, Sacchi: "Ecco come Milan o Inter possono alzare il trofeo"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi è intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport per parlare dell'exploit delle italiane in Champions. Ecco il consiglio dato a Milan e Inter per affrontare la final four di Champions: "Milan e Inter si giocheranno l’ingresso in finale di Champions League in due sfide ad alta tensione. Entrambe, se non lasceranno il comando del gioco agli avversari, sia il City di Guardiola o il Real di Ancelotti, hanno la possibilità di alzare il trofeo e sarebbe un grande successo".