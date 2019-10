Champions, Salisburgo-Napoli 2-3: Insigne la decide in volata

(ANSA) - SALISBURGO, 23 OTT - Il Napoli ha battuto il Salisburgo 2-3 in una partita della terza giornata del gruppo E della Champions League. Il successo lascia la squadra di Ancelotti in vetta al gruppo E, con sette punti in tre gare e quattro lunghezze di vantaggio sugli austriaci. Il risultato è gran parte opera di due tra i migliori in campo: il belga Mertens, che ha siglato una doppietta e che con 116 reti ha superato Maradona come miglior goleador della storia del Napoli, e il 19enne bomber di casa Haaland, che a sua volta con due reti diventa con sei centri il capocannoniere della Champions. Il gol decisivo è stato però siglato da Insigne, lasciato all'inizio in panchina da Ancelotti ma dimostratosi ancora una volta decisivo.