Champions, Savicevic: "4-0 al Napoli? Era meglio restare più coperti: loro vorranno reagire"

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina sempre di più l'appuntamento con i quarti di finale di Champions League che vedrà Milan e Napoli l'una di fronte all'altra. L'ex rossonero Dejan Savicevic ha parlato così alla Gazzetta dello Sport questa mattina, dimostrandosi un po' preoccupato per il risultato netto in campionato di domenica scorsa: "Lo so che è strano dirlo, che sembra paradossale, ma è così. Adesso sarà più dura per i rossoneri, era meglio restare più coperti. Mi creda, sono stato un calciatore e so che cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli adesso ha più motivazioni, vuole reagire dopo la sconfitta, è più carico, nello spogliatoio stanno parlando di come rispondere a un risultato così.