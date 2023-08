Champions, tra 9 giorni il sorteggio: le quattro fasce non ancora definitive

vedi letture

La Champions League 2023/2024 prenderà forma tra 9 giorni esatti quando a Montecarlo ci sarà il sorteggio della fase a gironi, alle ore 18. Il Milan sa già di essere inserito in terza fascia e dunque con un girone probabilmente complicato, detto che nella massima competizione europea non ce ne sono di facili. Questa la composizione della quattro fasce, non ancora ufficiale e in attesa di definizione in base ai risultati dei playoff.

I FASCIA

Manchester City (Ing)

Barcellona (Spa)

Napoli (Ita)

Bayern Monaco (Ger)

Psg (Fra)

Benfica (Por)

Siviglia (Spa)

Feyenoord (Ola)

II FASCIA

Inter (Ita)

Real Madrid (Spa)

Manchester United (Ing)

Arsenal (Ing)

Borussia Dortmund (Ger)

Atletico Madrid (Spa)

Lipsia (Ger)

Porto (Por)

III FASCIA

MILAN (Ita)

Lazio (Ita)

Shakhtar (Ucr)

Salisburgo (Aut)

Stella Rossa (Srb)

Vincente Rangers (Sco)-PSV (Ola)

Real Sociedad (Spa) [in bilico tra III e IV]

Celtic (Sco) [in bilico tra III e IV]

IV FASCIA

Newcastle (Ing)

Lens (Fra)

Union Berlino (Ger)

Vincente Royal Antwerp (Bel)-Aek Atene (Gre)

Vincente Rakow Czestochowa (Pol)-Copenhagen (Dan)

Vincente Braga (Por)-Panathinaikos (Gre)

Vincente Maccabi Haifa (Isr)-Young Boys (Svi)

Vincente Molde (Nor)-Galatasaray (Tur)