Champions, trattativa Amazon, Sky e Mediaset per Milan-Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 10 maggio a San Siro si giocherà l'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Come ogni mercoledì la gara sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video ma secondo quanto scrive oggi Tuttosport ci potrebbe essere la possibilità che la partita venga trasmessa anche in chiaro. Ciò perché l'evento potrebbe assumere rilevanza nazionale e rientrare nei canoni di quelle trasmissioni che l'AgCom ha inserito nella lista di eventi da trasmette in chiaro. Eventualmente bisognerà capire se Amazon distribuirà apertamente sui propri canali oppure inizierà una trattativa con Mediaset e Sky.