Champions, tre italiane ai quarti: non succedeva dal 2006

Non succedeva dalla stagione 2005/2006 che tre italiane staccassero il pass per i quarti di finale di Champions League: allora protagoniste furono sempre Milan e Inter, insieme a loro c'era la Juventus al posto del Napoli. In quella occasione i rossoneri furono l'unica squadra ad accedere alle semifinali, eliminando il Lione: la squadra di Ancelotti venne poi eliminata dal Barcellona nel turno successivo, squadra che avrebbe alzato la coppa al cielo. Inter e Juventus vennero rispettivamente eliminate da Villarreal e Arsenal.