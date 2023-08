Champions, tutti gli accoppiamenti dei playoff: l'ultimo step prima dei gironi

Nella serata di ieri si sono giocate le gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League che hanno emesso i loro verdetti sulle squadre che si affronteranno all'ultimo step prima della fase a gironi, i playoff. Ancora da giocare, invece, la sfida di ritorno tra AEK Atene e Dinamo Zagabria: ieri si è giocato il primo turno, rimandato per la morte di un tifoso in seguito ad alcuni scontri. Intanto ecco gli accoppiamenti per i playoff:

Royal Antwerp (BEL) - AEK Atene (GRE)

Rangers (SCO) - PSV Eindhoven (OLA)

Rakow Czestochowa (POL) - Copenhagen (DAN)

Molde (NOR) - Galatasaray (TUR)

Braga (POR) - Panathinaikos (GRE)

Maccabi Haifa (ISR) - Young Boys (SVI)