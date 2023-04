Champions, verso Milan-Napoli: Osimhen e Simeone in dubbio

MilanNews.it

Brutte notizie in casa Napoli, come riporta il sito ufficiale del club partenopeo nella partita di ieri vinta dagli uomini di Spalletti sul Lecce, Giovanni Simeone ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un "risentimento alla coscia destra". Con la sfida di Champions contro il Milan in vista le condizioni dell'attaccante argentino andranno valutate giorno dopo giorno, considerando che anche Osimhen è in dubbio per l'andata.