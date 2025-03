Chance per Abraham contro il Napoli. Gimenez arma a gara in corso

Santiago Gimenez non è tornato in grande forma dalla pausa nazionale con il Messico, da un punto di vista fisico. La sosta è andata benissimo con la squadra centroamericana che ha vinto la Concacaf Nations League ma il numero 7 rossonero è rientrato alla base con un problema di natura fisica che inizialmente lo ha fatto allenare a parte. Per questo motivo, per l'immminente sfida di Coppa Italia contro l'Inter e anche per fargli riprendere un po' di fiducia dopo oltre un mese senza gol, oggi Gimenez parte dalla panchina.

Stasera alle ore 20.45 il Milan affronta il Napoli e il centravanti Santiago Gimenez sarà un'arma a gara in corso, nella speranza che questo lo possa aiutare a scaricare la pressione e a essere più efficace una volta entrato in campo. Al suo posto ci sarà una grande chance per Tammy Abraham che è entrato benissimo contro Lazio, Lecce e Como: nell'ultima gara ha servito anche un assist delizioso per il gol vittoria di Reijnders e in generale a Conceicao piace molto come si sta allenando.