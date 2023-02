Chance per Ibra contro l'Atalanta? Pioli: "Potrebbe giocare, ora è pronto"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, soffermandosi anche sulla possibilità di vedere in campo Zlatan Ibrahimovic in campo contro i bergamaschi: "Potrebbe, la prima convocazione che gli ho fatto col Torino era per farlo tornare col gruppo, sa quanto ha lavorato e sofferto per tornare a disposizione. Poi ora è a disposizione, è pronto per giocare".