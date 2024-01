Che ambiente c'è a Milanello? Terracciano racconta: "Gruppo fantastico. Allenarsi con campioni come Leao e Theo mi darà tanto"

vedi letture

Entrare in un nuovo spogliatoio, soprattutto a stagione in corsa, non è mai scontato o facile. Per Filippo Terracciano però i primi giorni a Milanello sono stati vissuti con entusiasmo, anche grazie all'accoglienza del resto del gruppo. Il terzino ne parla così in conferenza stampa:

Cosa ti può dare questo gruppo? "È un gruppo fantastico. Allenarsi con campioni come Leao, Theo e Giroud mi darà tanto. Ora devo entrare il prima possibile negli schemi del mister, poi imparerò a conoscere meglio i compagni in campo".

Che ambiente hai trovato? "Fantastico. Ho avuto fin da subito sensazioni positive, so che per qualsiasi necessità ho persone che mi possono aiutare. È anche per questo che ho scelto di venire qui al Milan".