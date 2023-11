Che errore di Donnarumma in PSG-Monaco: regala palla a Minamino e subisce gol

vedi letture

Errore marchiano di Gigio Donnarumma, non il primo della stagione, durante il primo tempo di PSG-Monaco di Ligue 1. Il portiere ex Milan, con il parziale di 1-0 per i parigini, ha regalato il pareggio ai monegaschi con un rinvio posticcio sui piedi di Minamino. Il giapponese, solo in area di rigore, ha lasciato partire un sinistro potente ma non troppo angolato che ha beffato Donnarumma, andato a terra in modo abbastanza goffo.

Errore che però non è costato troppo caro, visto che qualche minuto dopo Mbappé ha riportato la squadra di casa in vantaggio su rigore e ha così concluso il primo tempo per 2-1: PSG che ha mantenuto il vantaggio grazie proprio a Donnarumma, che a fine primo tempo è stato fondamentale con una gran parata a tu per tu ancora con Minamino.