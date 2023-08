Che esordio per Reijnders e Pulisic: i loro numeri alla prima in rossonero

Esordio memorabile per Christian Pulisic e Tijjani Reijnders veri protagonisti della vittoria del Milan a Bologna (insieme a Giroud). L'americano ha trovato la sua prima rete rossonera dopo aver propiziato anche il primo gol che invece ha visto il primo assist per Reijnders. Per l'ex Chelsea anche un record: è il primo americano a segnare al suo esordio nel campionato italiano, il quinto in assoluto a finire sui nostri tabellini. Per Reijnders invece un dato impressionante: 100% dei passaggi riusciti.