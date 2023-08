Che futuro per Abate? Le parole del tecnico della Primavera

Ignazio Abate, allenatore della primavera del Milan, è pronto per cominciare il suo secondo anno sulla panchina della massima squadra giovanile rossonera. Queste le sue parole sul futuro: "Continuare con i giovani o passare ai grandi? Assolutamente con i grandi. E’ un fuoco che sento dentro, non so quando ma vorrei provare. Quest’anno farò il Uefa Pro a Coverciano e poi vediamo, anche in base a quanto sarò cresciuto”