Che futuro per Pioli? Costacurta: "Presto per dirlo. Se arriva in finale e secondo..."

Alessandro "Billy" Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista sui canali di Sky Sport, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della gara di ritorno dei playoff di Europa League che il Diavolo giocherà oggi alle 18.45 contro il Rennes. La squadra allenata da Stefano Pioli si presenta al Roazhon Park forte di un discreto vantaggio di tre gol conquistato nella gara di andata finita 3-0 per i rossoneri italiani a San Siro. Oggi si tratta di portare a termine l'operazione, senza correre troppi rischi.

Le parole di Costacurta sul futuro di Stefano Pioli: "Troppo presto per dirlo. Se il Milan arriva in finale e secondo in campionato, per me sì, è da riconfermare. Se lascia l’Inter andare a +20 ed esce dall’Europa contro squadre che non sono all’altezza di Liverpool o Bayer, giusto metterlo in discussione"