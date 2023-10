Che impatto per Musah: corsa, quantità e anche assist

Ci sono tanti piacevoli temi emersi dopo la vittoria di Marassi contro il Genoa. Tra questi sicuramente la prestazione positiva del giovane americano ex Valencia, autore del suo primo assist in rossonero per il compagno di nazionale Cristian Pulisic. Dopo un primo tempo probabilmente non all'altezza, Musah ha saputo rilanciarsi nella ripresa giocando più basso e dando spazio a Reijnders tra le linee.

Nel finale di partita fa espellere il portiere genoano Martinez, su una ripartenza che però poteva lanciare a rete, a porta vuota, Leao. Un'altra importante prova da parte del giovane centrocampista, tra i più propositivi nelle ultime uscite rossonere.